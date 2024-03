Se reúne Xóchitl Gálvez con jóvenes saltillenses: propone becas y facilidades para comprar casa

La candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, propuso a la juventud de Saltillo aumentar los montos de las becas para estudiantes, una tarjeta para datos de telefonía y mejorar el acceso a la vivienda.

En su primera visita a Coahuila como candidata en campaña, Gálvez expresó ante cientos de jóvenes su intención de cuidarlos “como una mamá” de la delincuencia.

TE PUEDE INTERESAR: Se tambalea alianza del PT con Morena en Coahuila

En el ‘Encuentro con Jóvenes Sin Miedo X24’, la aspirante estuvo acompañada por los candidatos a senadores Miguel Ángel Riquelme Solís y María Bárbara Cepeda Boehringer, así como por Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata y coordinador de los jóvenes en la campaña.

Para recibir a la candidata, un salón de eventos al norte de Saltillo se llenó de camisetas blancas con el código ‘X24’, así como la colocación de un tablero de basquetbol y stands para selfies.

Como primera propuesta, Gálvez Ruiz reiteró su compromiso de enfrentar a la delincuencia y cuidar a los jóvenes. “Se acabaron los abrazos para los delincuentes, les damos a aplicar la ley. Van a tener una presidenta entrona”, indicó.

La abanderada de la alianza PRI-PAN-PRD mencionó las masacres en Tlaquepaque, Celaya, Salvatierra y Lagos de Moreno para evidenciar la crisis de violencia que se vive en el país.

“La razón por la que quiero ser presidenta es porque no es justo que la principal causa de muerte de jóvenes de 15 a 24 años sea el homicidio. Ya basta, ya basta que un joven tenga 50 por ciento más de probabilidad que un adulto de morir asesinado”, señaló.

La candidata también reiteró que los programas sociales actuales no van a desaparecer, incluyendo Jóvenes Construyendo el Futuro. En ese sentido, propuso aumentar las becas estudiantiles para igualar lo que se aporta en el mencionado programa.

También explicó que en su gobierno importará más el talento que una carrera universitaria para que los jóvenes puedan ser desarrolladores de software, programación, robótica e inteligencia artificial.

“Les quiero decir que muy pronto vamos a anunciar una estrategia para que aquellos jóvenes que por alguna razón no se queden en una universidad pública, los vamos a apoyar para que sigan estudiando en una universidad privada, porque no es su culpa que el gobierno no tenga espacios suficientes en las universidades”, agregó.

Sin detallar en qué consistiría el programa, Gálvez también señaló que “habrá apoyo” para que los jóvenes tengan su propia vivienda.

“Juan Pablo (su hijo) todavía vive conmigo. Pero yo espero que no le dé los 40 años conmigo. Que antes se pueda comprar su propio departamento. Pero está bien cañón comprarse un departamento, está bien cañón tener una vivienda, y no es necesariamente tenerla hasta que te cases y vayas a vivir con tus suegros.

“Todo el mundo quiere poder tener su propio espacio, por eso vamos a crear un programa de vivienda para aquellos jóvenes que quieran acceder y, obviamente, apoyarlos a que tengan un trabajo”, señaló.

La candidata también propuso una tarjeta mensual “para que puedan seguir estudiando y trabajando”.

Gálvez también realizó propuestas en materia de emprendimiento y transición a energías renovables, retomando el tema de la refinería de Pemex en Cadereyta, Nuevo León.

Previo a la intervención de la candidata presidencial, el evento arrancó con la participación de María Bárbara Cepeda Boehringer, quien dijo que Xóchitl es el ejemplo de la mujer mexicana al ser “perseverante y luchona”.

Los jóvenes “están preocupados y ocupados por contribuir a tener un México mejor. Un México sin violencia, un México sin corrupción, un México donde haya más y mejores oportunidades para ellos. Un México donde se respeten las instituciones, donde la educación sea una plataforma para ellos. Un México donde no sean señalados cuando alcen la voz. Aquí están los jóvenes listos, Xóchitl, para llevarte a la Presidencia de la República”, expresó Cepeda.

Por su parte, Sánchez Gálvez, hijo de la candidata, intervino “como un hijo”, pues así como la candidata lo cuidó a él, ahora quiere cuidar a los jóvenes del país.

“A todo Coahuila decirles que yo quiero que escuchen a mi mamá porque es una mujer trabajadora que desde la secundaria le han dicho que no se puede y si ella le hubiera hecho caso a las personas que le han dicho no, el día de hoy no estaría aquí sentada buscando la candidatura a la presidencia”, señaló.