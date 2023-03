Supuesto novio deja malherida a joven en Saltillo; familiares buscan justicia

Desde el pasado 16 de marzo, Areli, de 22 años, fue agredida por un sujeto, quien ya ha sido identificado y de quien dicen que las autoridades no han hecho nada al respecto, aunque también no ha existido denuncia alguna.

Alrededor de las 11:40 de la mañana, paramédicos de la Cruz Roja de Saltillo acudieron a prestar la atención correspondiente a la joven, quien fue encontrada por sus familiares en el interior de su domicilio ubicado en callejón Lucio Blanco de la colonia Lomas del Pedregal.

Dijeron que la familia había acudido a un velorio, y la joven informó que fue agredida por Ricardo, quien tiene su domicilio en la colonia San José.

Se dijo que el hombre aparentemente tiene una relación con la joven, pero siempre la ha tratado mal física y psicológicamente, pero supuestamente no habían denunciado por las amenazas que ella da a su familia para no hacerlo.

Sin embargo, en esta ocasión ya están cansados de los abusos y agresiones de Ricardo, por lo que decidieron levantar la denuncia correspondiente para que este tipo ya no se acerque a la joven y no cause más daño ni a ella ni a su familia.