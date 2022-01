“Tania Flores no tiene razón, no es dueña de la verdad e incita al odio”: Empresario afectado por Alcaldesa de Múzquiz

MÚZQUIZ,COAH.- “Tania Flores no es dueña de la verdad absoluta en Múzquiz, no tiene razón, ni lógica, cuenta y manipula la realidad de las cosas a su beneficio, en ningún momento hemos dejado de dar agua incluso en estos momentos la JAAPAM está extrayendo agua de los pozos de nuestra propiedad” dijo Enrique Falcón Cepeda y Apolinar Guajardo esto tras la polémica creada en redes sociales hace apenas unas horas por los dichos de la Alcaldesa de Múzquiz.

“Es un claro revanchismo político nadie puede estar en contra de ella” expresó Enrique Falcón Cepeda, por su parte Apolinar Guajardo, Presidente de la Ganadera local Melchor Múzquiz, también coincidió en decir que es una revancha política después de que esta asociación se opusieran a un impuesto que pretendía aplicar la nueva alcaldesa a los introductores de ganado.

“En ningún momento se le ha negado a la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Múzquiz el acceso a los predios donde se encuentran los pozos, incluso en el mes de diciembre, el titular de CEAS en Coahuila, Antonio Nerio Maltos, tuvo un acercamiento con nosotros” dijo Falcón Cepeda, para realizar trámites ante la CONAGUA y con el municipio; “nosotros siempre estuvimos en la mejor disposición de seguir trabajando, pero a los pocos días, emprende una campaña en mi contra la alcaldesa, incitado al odio en contra de mi persona, negocios y trabajadores, lógico que me negué ya a mantener acuerdo o negociación”, puntualizó el afectado.

ANTECEDENTES

Enrique Falcón Cepeda, menciona que todo inicio a raíz de que se le notificara que el 27 de diciembre del 2021, el juzgado dictara sentencia a favor de un laudo o litigio que mantenían con el ayuntamiento, que encabezaba en ese año Luisa Alejandra Santos Cadena.

“En el 2020, decidimos como propietarios del predio que se arrendaba para relleno sanitario municipal, demandar al ayuntamiento por incumplimiento en el contrato establecido, entre los argumentos se encontraba que no deberían de incinerar la basura, de cuatro hectáreas dentro del arrendamiento, ya eran diez las que utilizaban, pero sobre todo, que ya no era un relleno sanitario, era un basurero, ante esto, demandamos e incluso ya ni la renta se cobró”, dijo el entrevistado.

Tras un año de litigio, amparos por las dos partes, el diciembre 27 del 2021 la sentencia fue a favor de Falcón Cepeda como propietario del predio; “no volveremos a rentar ese predio, se tienen otros proyectos, a raíz de eso, de que el ayuntamiento pierde la demanda, la autoridad actual inicio una serie de ataques en mi contra, incitando al odio, pero la cosa es clara, con nuestros terrenos y predios, sabemos lo que hacemos, no estamos obligados a rentarlos”, enfatizo el comerciante.

“Estamos explorando todas las situaciones legales, derechos humanos, para proceder, no puede ser que no podamos estar tranquilo, tengo 37 empleados que ya no están tranquilos, me cuestionan de que pasara, tienen miedo, eso no es correcto, una autoridad debe de infundir confianza, no miedo” menciona Falcón Cepeda.

TRES GENERACIONES Y HASTA AHORA HAY PROBLEMAS

Por su parte, Apolinar Guajardo Falcón, dice que durante tres generaciones (su abuelo, su padre y ahora él) han puesto a disposición de los gobiernos municipales su predio, donde se ubica el venero natural conocido como el Socavón, “nunca se ha tenido problemas, nunca le hemos cobrado nada” asegura el líder de la ganadera quien la presidenta municipal en redes sociales ha señalado; “dice que queremos dejar sin agua a la ciudad, eso no es cierto”, asegura el ganadero.

Son tres los propietarios del área donde se encuentran los pozos: el Socavón, Aparicio 1 y Aparicio 2, estos dos últimos pozos tienen alrededor de 15 años que fueron integrados a la red de agua del municipio de Muzquiz.

“Nunca se les ha cobrado nada” asegura el entrevistado, “todavía de que facilitamos todo para tener agua, tenemos que aguantar las calumnias en contra de nuestras personas, solo por no pensar igual que la autoridad municipal” remataron los implicados.

“Son políticas destructivas las que se están aplicando en Melchor Múzquiz, en lugar de construir algo bueno por la ciudadanía, de sumar, de darle vuelta a la página, es difícil”, dijo el conocido ganadero en el municipio de Coahuila.

Por su parte Falcón Cepeda, aseguro que esta situación no se vive en todo México, que Múzquiz seguramente dará la nota a nivel nacional, sobre todo porque no hay razón, ni lógica en el actuar de la Presidenta Municipal.