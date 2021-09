Tarifa nueva para taxistas de Saltillo, solo si actualizan taxímetro

Luego de que el pasado 8 de septiembre entrara en vigor la nueva tarifa para trasladarse en taxi, el director del Instituto Municipal del Transporte, Héctor Gutiérrez, dio a conocer que se trata de un incremento de 94 centavos para los viajes diurnos, y para quienes utilicen este servicio por la noche cobrarán un peso más.

Este incremento anual obedece a uno de los acuerdos que se tomó en sesión de Cabildo desde 2014 y establece que con el fin de no hacer alzas drásticas para la población, lo que se hace año con año es aplicar un incremento proporcional a la tasa de inflación.

Para que el cobro se realice bajo la nueva disposición, será necesario que los taxistas acudan a realizar una actualización del taxímetro, agregó.

“La aplicación de la nueva tarifa ya está vigente y deberá aplicarse siempre y cuando los concesionarios realicen las actualizaciones de los taxímetros”, dijo.

El funcionario exhortó a la ciudadanía para que revise el banderazo de arranque del conteo en el taxímetro, el cual deberá marcar los 12.04 durante el día y por las noches se cobrarán 31 pesos como mínimo, aunque el banderazo del taxímetro deberá iniciar en 12.01 pesos.

“Que no los tomen por sorpresa, si no han ido a actualizar el taxímetro tienen que cobrar el costo de la tarifa anterior; tienen que hacerlo para poder aprovechar esa tarifa, si no, no puede cobrarse otra cantidad”, advirtió el funcionario.

ACTUALIZACIÓN

CUESTA 300 PESOS

Héctor Gutiérrez informó que los taxistas que soliciten la actualización del taxímetro deberán realizar un pago efectivo de 300 pesos para el servicio técnico que se le dará al aparato.

Este servicio se brindará en el centro de verificación; se trata de una compañía externa que no tiene que ver con el Instituto Municipal del Transporte.

Los módulos de actualización se han instalado en el Biblioparque Norte, donde se recibe a los taxistas, finalizó.