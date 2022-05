Tendrán campesinos de Parras reunión con Conagua y Tribunal Agrario por conflicto del agua con Casa Madero

PARRAS DE LA FUENTE. Los campesinos del ejido San Lorenzo sostuvieron una reunión con el fiscal General, Gerardo Márquez, a la cual no asistieron representes de Casa Madero, pese a ser invitados, y le demostraron con los videos existentes que no llevaban armas; el próximo jueves tienen planeado reunirse con autoridades de Conagua y el Tribunal Agrario, para dirimir el conflicto del agua.

Josué Hernández, representante legal de los campesinos del ejido San Lorenzo dijo que también este día interpondrán una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública Federal y ante la Comisión Nacional del Agua, porque documentaron que en la propiedad de Casa Madero están haciendo perforaciones de nuevos pozos de agua, no obstante que la zona tiene veda para nuevos alumbramientos, desde el 2003.

“El Fiscal vino a saber qué estaba pasando. Acudieron los compañeros y se le dio la misma versión de que se había entrado al predio, pero amparados en un decreto que los facultaba para el manejo del ‘compartidero’ llamado La Parrita. Inclusive se condujeron por las orillas de la acequia, que tiene un derecho de paso de dos metros a cada lado”, señaló.

Por más de 30 años se ha creado una servidumbre de paso sobre la propiedad, pero ahora Casa Madero había cerrado. Esa versión se le dio al Fiscal y se mostraron los videos, de los cuales se llevó copia, de que los campesinos no estaban armados y entraron de manera pacífica a un área que supone es federal.

Sobre la denuncia que presentarán dijo que al fondo de la propiedad de Casa Madero se ha detectado que hay tres maquinarias haciendo perforaciones, no obstante a la suspensión desde 2023 para hacer nuevos pozos; se presentará un escrito ante la Conagua en la ciudad de Torreón, para que se investigue.

Durante la reunión que tendrán con autoridades federales de la Conagua y del Tribunal Agrario, se pedirá definir el derecho de los campesinos a 50 litros por segundo durante 24 horas cada día, así como el derecho de servidumbre de paso al vertedero para que garantizar que el agua llegue a sus nogaleras.