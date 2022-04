Ordenarán el ambulantaje en el centro histórico de Torreón

TORREÓN, COAH.- En un recorrido por el centro de la ciudad, regidores del Ayuntamiento de Torreón, directores de área y directivos de la Cámara de Comercio de Torreón analizaron la reubicación de comerciantes ambulantes y mariachis en inmueble del antiguo cine Sala 2001.

Se han estado desarrollando acciones para disminuir el comercio informal en el centro histórico, según constataron en el recorrido realizado por el primer regidor, Luis Cuerda y el titular de Plazas y Mercados, para constatar el ordenamiento del sector, informó Mariano Serna, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón.

El comercio ambulante no es solo en el centro histórico, se ha diversificado al oriente de la ciudad y en otros lugares, pues no hay centro comercial que no tenga en sus estacionamientos la presencia del comercio informal, dijo el dirigente de los comerciantes.

“Así como se ha ordenado el comercio informal en el centro histórico, que también se lleve a cabo en el oriente de la ciudad, en las plazas públicas que han sido tomadas y ahora prohíben que los niños hagan deporte, porque se adueñaron de esos espacios”, señaló.

Existen muchos locales comerciales que están disponibles, hay donde ponerse, los pueden rentar y también hay tiendas comerciales con espacios vacíos donde pueden ser reubicados, comentó.

A los comerciantes organizados del centro de la ciudad, la Cámara de Comercio de Torreón les ha pedido que no saquen sus mercancías a la banqueta, que no invadan el espacio público, porque no es correcto que lo hagan.

Los ambulantes son importantes, no es que se les quiera retirar así nomás porqué sí; el comercio formal genera en la ciudad 208 mil plazas laborales y los ambulantes unas 140 mil, lo que se pretende es ordenarlos, que se metan a locales comerciales y que a sus trabajadores les den las prestaciones de seguridad social.

El primer regidor, Luis Cuerda, por su parte, dijo que el recorrido lo efectuaron a petición de la Cámara de Comercio, buscando limpiar toda el área de quienes no tienen permiso o que estén obstruyendo la vía pública.

Lo que se busca, dijo, es que la ciudad tenga el dinamismo económico que tenía antes y darle fuerza.

Señaló buscan poner orden, no perjudicar a quienes se dedican a este tipo de negocios, simplemente poner orden y reglamentar la actividad.

MESAS DE DIÁLOGO

El primer regidor manifestó que existe la propuesta de apoyar a los vendedores ambulantes para que busquen entrar a la formalidad; se les escuchará en mesas de trabajo y se les propondrá un plan de trabajo.

Al centro se le tiene que dar orden para que todo mundo pueda caminar con seguridad.