Permanecerán atentos en Torreón por tolvaneras, avisó el alcalde Román Alberto Cepeda

TORREÓN, COAH.- El municipio de Torreón pondrá en práctica una serie de protocolos por parte de las corporaciones de todos los órdenes de gobierno para atender cualquier evento de carácter fortuito y estar atentos ante las tolvaneras que han sido frecuentes, así como las lluvias, anunció el alcalde Román Alberto Cepeda González.

En la reunión semanal de seguridad que encabeza en la Dirección de Seguridad Pública, el edil manifestó que se tendrán que actualizar los procedimientos, particularmente de protección a la ciudadanía, porque actualmente tenemos lluvias extraordinarias y se tiene que tener una pronta respuesta.

El plan incluye la limpia de canales de riego y del lecho seco del río Nazas, que todas las bombas de agua potable se encuentren funcionando en tiempo y forma y estar preparados para todo eso, apuntó.

Dijo que se tomarán en cuenta los peligros que puedan afectar a la población y la infraestructura con la que se cuenta, de manera que permita hacer una mejor planeación.

Hoy no podemos pensar que no tenemos eventos extraordinarios, como heladas, precipitaciones inusuales, entonces es importante estar preparados, porque al final no sabemos cuándo va a pasar, insistió.

En drenaje, el edil reconoció que Torreón tiene un problema serio y que las obras de reparación que se están haciendo en algunos puntos de la ciudad, no son porque fueron bien hechas, sino que la administración anterior -de Jorge Zermeño-, las hizo mal y las cobró muy bien.

NO A LA PRIVATIZACIÓN DE SIMAS

Cepeda González, aseguró que en su administración no se va a privatizar el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, sino que se va a hacer eficiente el organismo operador, para lo cual se toman las experiencias exitosas de otras ciudades, incluyendo la opinión de Aguas de Barcelona, en Saltillo, porque los buenos ejemplos nos ahorran mucho tiempo, apuntó.