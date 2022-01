Trabajarán ONG’s con municipios de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- De visita por el norte de Coahuila, Brenda Martínez dijo que la intención es trabajar de manera conjunta con los nuevos alcaldesen rubros como: educación y salud, este último, sobre todo por la ola de contagios de COVID que se están registrando.

“Estamos ahorita en el municipio de Piedras Negras y vamos a seguir recorriendo los municipios de la región, para ver cómo vamos a trabajar de manera en equipo, colaborando con las alcaldesas y alcaldes, sobre todo en rubros que beneficies sustantivamente a la población”, aseguró.

Dijo que las prioridades para las Organizaciones que representa son: Salud y Educación, por lo que, a partir del regreso a clases, ya sea de manera presencial o semi presencial, entregara en las escuelas kit con cubre boca, gel antibacterial e insumos para la limpieza personal y general.

“El trabajar de la mano con los municipios ha dado muy buenos resultados, sobre todo que con estas acciones conjuntas se benefician a más familias. Por eso seguiremos con estos convenios de colaboración”, subrayó.

Brenda Martínez representa en Coahuila a las Organizaciones: “Paper Houses Across the Border”, “Misiones Adonai”, “Bridge Builders for the Cross”, “Global Samaritans” y “City Church Del Rio”.