¿Y Anabelle? Se incendia Museo del Terror en el Centro de Saltillo

En ese momento llegó personal de la “casa del horror” y se quedaron horrorizados ante lo que veían, que su casa-museo, fue consumida por las llamas, pese al esfuerzo de bomberos, quienes además del camión cisterna llegó una pipa y la unidad de rescate, además de más de una docena de elementos quienes combatieron el incendio.

Además, se solicitó el apoyo de una grúa para remolcar dos vehículos que se encontraban en el exterior de la casa del horror, los cuales estuvieron a punto también ser consumidos por las llamas, sin embargo, no pasó a mayores y gracias a la labor de bomberos no se extendió a otras viviendas y no resultaron personas lesionadas.

La vivienda era una de las más antiguas de la ciudad, fue construida hace más de 100 años y de su arquitectura destacaba que fuera de dos pisos, algo no tan usual en el tiempo. Hasta el momento no han confirmado las causas del incendio ni se ha dado información sobre los actuales ocupantes.