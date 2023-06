‘Ya se habían tardado, es una buena decisión’, dicen padres sobre suspensión de clases presenciales en Coahuila

Luego de que la Secretaría de Educación de Coahuila emitiera la indicación de suspender clases presenciales en escuelas de educación básica debido a la intensa ola de calor que se vive en el estado, madres y padres de familia manifestaron que esta es una decisión acertada debido a que algunas escuelas no están preparadas para sobrellevar el cambio climático.

De hecho, algunas escuelas retomaron las clases a distancia a partir de este jueves, algunas otras recurrieron al trabajo en línea, o bien, al uso de cuadernillos de reforzamiento de conocimientos adquiridos durante el ciclo escolar.

Cabe mencionar que será el próximo lunes 3 de julio cuando concluya el ciclo escolar 2022-2023 debido al cambio de fecha del Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes que se realizará durante la semana del 4 al 10 de julio.

ALGUNOS REPORTES...

Madres de familia reportaron a VANGUARDIA que sus hijos e hijas llegaron a sufrir infecciones estomacales debido a que, en muchos casos, el lonche que llevaban a la escuela se les echaba a perder debido a las condiciones climáticas.

Por eso consideraron que la decisión de la Sedu de suspender clases presenciales fue acertada, ya que muchas escuelas no están preparadas para sobrellevar el calor que ha generado hasta enfermedades entre los alumnos.

“Por el calor empecé a darle fruta picada a mi hija para que se la llevara a la escuela y una botella de agua, pero no le duraba nada, se le calentaba y la semana pasada me llegó con un dolor de estómago, nos dimos cuenta de que era el loche”, expuso Eugenia Magallanes, madre de familia.

Por otro lado, la madre Katya Perales señaló que hace un par de semanas se concluyeron las clases en la escuela primaria a donde acude con sus hijos y ahora solamente esperan las calificaciones finales:

“Me parece que debieron haberlo hecho desde que empezaron los calores intensos, aunque ahorita ya no están haciendo mucho, está bien que ya no los llevemos porque andan afuera de los salones, los maestros ya calificaron y ya no hay mucho que hacer”, dijo.

El padre Miguel Maldonado mencionó que este es un acuerdo que “ya se habían tardado en tomar”.

Por su parte, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) manifestó que esta era una de las peticiones que se hicieron a la Secretaría de Educación hace un par de semanas, pues se buscaba evitar afectaciones a la salud de los alumnos.