Con su 1.93 metros y 93 kilogramos tenía una mezcla extraña de tamaño y velocidad, además de que su personalidad discreta lo llevaron a ser de los favoritos entre sus compañeros de equipo. Se combinó con el quarterback Andy Dalton para llevar a los Bengals a los playoffs en cada temporada entre 2011 y 2015, aunque nunca ganaron un partido en postemporada.

“Nunca he sido un hombre de muchas palabras, así que lo resumiré”, escribió Green en una publicación en Instagram. “Gracias. Gracias a todos los que me apoyaron, me animaron y me inspiraron a lo largo de mi carrera.

