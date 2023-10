América acusa a Jesús Gallardo de lesionar intencionalmente a Brian Rodríguez; solicitan investigación a la Liga MX

“Sus palabras fueron ‘Si sigues pisándola, te voy a romper. Si sigues haciendo taco o enganchando’, o haciendo lo que estaba haciendo, que era jugar al futbol, me iban a pegar una patada y así fue. Que tomen las medidas que tengan que tomar”, dijo Brian Rodríguez al final del partido.

Cuestionado sobre si creyó que la jugada fue intencional, el sudamericano no dudó en decir que “Claramente. No la veo de otra forma. Fue así y mientras estuve en el piso, muchos insultos y no quiero hablar de eso”, enfatizó sin titubear.

Además, el jugador del América pidió a las autoridades de la Liga MX que investiguen la jugada y que tomen decisiones ante una posible sanción al seleccionado mexicano.

“La verdad que desafortunadamente tuve un encontronazo con Gallardo y espero se tomen medidas que se tengan que tomar. Dentro del futbol creo que eso no se puede permitir y recibí muchos insultos en un córner”, resaltó.