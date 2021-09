$!Anastasia Pagonis, la nadadora ciega sensación de los Paralímpicos junto a su perro

Anastasia Pagonis va a todos lados en compañía de su perro, un golden retriever, cuyo nombre es Radar. Incluso la acompañó a la competencia. Cabe mencionar que en diversas ocasiones Radar nada junto a ella para guiarla.

No importa la actividad que realicen, el pequeño perrito sigue a su dueña para protegerla. Radar no siempre se mete al agua con su dueña, no obstante, se comunica con ella para indicarle cuando debe parar o avanzar. El can le ladra de diversas maneras para darle las indicaciones adecuadas.