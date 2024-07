Saltillo: niños de la colonia Latino se quedan sin parque en vacaciones; vecinos buscan rehabilitarlo

“Es un peligro para los niños salir a jugar en este momento” , expuso Conchita. “Nos da mucha tristeza ver el espacio así, fue un lugar memorable para nuestros hijos y está quedando en el olvido; no queremos que nuestros niños pierdan la oportunidad de jugar en esta área verde”.

Aunque en el sitio no hay juegos infantiles, los pequeños lo aprovechan para jugar por las tardes. Sin embargo, la reciente caída de árboles antiguos ha dejado a las niñas y niños sin la oportunidad de disfrutar el parque a pocos días de que inicien oficialmente las vacaciones de verano .

“Hemos tratado de gestionar juegos infantiles desde la administración de Isidro López , la respuesta que hemos tenido es que nos organicemos nosotros, pues la colonia se considera que está habitada en su mayoría por adultos mayores . Pero esto no es verdad, hay muchas familias nuevas, con niñas y niños, que aprovechan el lugar, incluso sin grandes atractivos”.

Consultada al respecto, Sofía Franco Villalobos , directora del Medio Ambiente Municipal y Espacios Urbanos , comentó que todas las plazas públicas están agendadas para limpieza y revisión de manera mensual, y que hasta el momento su dirección no tenía conocimiento de alguna queja o petición particular de este sector de la colonia Latinoamericana.

En Saltillo, como en otras ciudades del país, las empresas colaboran con las autoridades municipales para rehabilitar o construir infraestructura, o “adoptar” o reforestar espacios públicos.

“Aunque esto solo se realizaba pensando en el beneficio de los trabajadores de las empresas, adoptando estos espacios de manera estratégica, en aquellos lugares donde residían cierta cantidad de empleados, actualmente es posible que una empresa adopte cualquier plaza pública”, explicó Miguel Monroy, director del Centro Empresarial Coahuila Sureste.

La Dirección de Medio Ambiente, apuntó que esta es una opción viable actualmente, aunque las empresas sí deben formalizar el proyecto para su autorización.

Sofía Franco Villalobos puso como ejemplo una empresa –cuyo nombre no se puede mencionar como parte del acuerdo– que está en vísperas de “adoptar” una plaza, a la espera de contar con el personal adecuado para hacerse cargo de su mantenimiento.

No obstante, las plazas que sean “adoptadas” no dejan de ser espacios públicos, por lo que no se pueden realizar construcciones como cercas o bardas que impidan el libre paso, ni tampoco dejan de ser responsabilidad del Municipio. Por lo que, añadió la funcionaria, la invitación está abierta a las empresas para que se acerquen y se puedan vincular a estos proyectos, trabajando en conjunto con comités vecinales y el Ayuntamiento.

“A pesar de la colaboración y trabajo que hacemos los vecinos, la plaza necesita mantenimiento constante y supervisión para mantenerse como área verde y punto de reunión para nuestros niños”, manifestaron los vecinos de la colonia Latinoamericana