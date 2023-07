Anuncian Tigres a Ozziel Herrera como su nuevo refuerzo

El atacante Ozziel Herrera aseguró siempre tuvo la ilusión de llegar a Tigres como refuerzo para el presente Apertura 2023, pese a que hace unos días su discurso había sido distinto.

Este lunes, el conjunto de Nuevo León hizo oficial el fichaje. A través de una publicación de Twitter, Tigres dio a conocer que el delantero de 22 años llegará para reforzar a su equipo tanto para la Leagues Cup, como para el resto del Apertura 2023, donde el equipo marcha quinto.

“Por ahí he visto que se dicen cosas que no quería venir o algo así, pero a mí desde que me platicaron tuve la ilusión de llegar al equipo campeón, a un equipo grande, es una oportunidad que esperamos siempre”, manifestó.

El ahora exjugador del Atlas, quien recientemente vivió una polémica por un tuit que lanzó contra Werevertumorro, había declarado antes de partir de Guadalajara hacia Nuevo León que “lastimosamente sí, el equipo [Atlas] tomó esas decisiones” de deshacerse de jugadores como Julio Furch, Julián Quiñónes y ahora él.

Herrera ha sido jugador de Atlas durante los últimos cinco años, donde participó en las categorías juveniles de los zorros, pasando por tanto por la Sub-17 como por la Sub-20, hasta debutar con el primer equipo en el 2020.