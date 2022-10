Arranca la fiesta grande del futbol mexicano

Nicolás Larcamón ha hecho magia con el equipo Camotero, pues desde que él está en el banquillo poblano se han clasificado a la fiesta grande y, aunque no ha logrado un campeonato, se considera con todo lo necesario para conseguirlo, en especial cuando enfrente a las Águilas del América.

”Estamos capacitados para rendir el examen, competir y jugar de buena manera, viene el equipo más competitivo en fase regular, con una jerarquía notable, pero me centro en lo que somos nosotros”, indicó el argentino después del encuentro frente al Guadalajara.

El Puebla no la tendrá fácil, pues no elimina a las Águilas en la fase final desde hace 35 años y la serie se inclina claramente a favor del América; sin embargo, no todo está hecho, como lo expresó Larcamón: “somos un gran equipo, que nos plantamos siempre y trabajamos fuertes; muchas veces las cosas se dan por el esfuerzo”.

Por su parte, el América concluyó como líder del campeonato y acumula 12 partidos sin conocer la derrota, aunque eso no es un factor que los lleve en automático a disputar la final, basta recordar que en el torneo de Apertura 2021 llegaron con la misma ventaja, pero fueron echados por los Pumas de la UNAM.

El último encuentro del América en el torneo regular fue frente al Puebla, a quienes superó 1-2 y durante la conferencia de prensa, Fernando Ortiz, estratega azulcrema, señaló que se enfocarían en la liguilla “porque ahí puede pasar cualquier cosa”, tal y como ocurrió un año antes.

La buena noticia para las Águilas es que enfrentarán al Puebla con equipo completo, pues los lesionados se reincorporarán para estos encuentros.

El Puebla no le gana al América desde el Torneo de Clausura 2018, cuando se impuso en casa 3-1 y en el Apertura 2015, cuando goleó a los de Coapa 4-2; sin embargo, los demás partidos han favorecido a las Águilas quienes no pierden en el Azteca frente a este rival desde el Invierno de 1996.

En el segundo encuentro de los cuartos de final del torneo Apertura 2022, Cruz Azul comienza su participación al ser anfitrión de los poderosos Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio Azteca.

La Maquina consiguió su pase a la fase final luego de acumular cuatro victorias en fila en el torneo regular, sumando 24 unidades, y accediendo a la reclasificación como séptimo general en la que despacharon por la mínima diferencia a los Panzas Verdes de León el fin de semana pasado, con lo que los Celestes acumulan cinco triunfos y son la sexta mejor ofensiva de la actualidad.

Sin embargo, en esta llave se medirán ante la defensa más imbatible del campeonato por lo que su prolífico ataque, con siete goles clavados en casa en sus pasados cuatro juegos, debe hacerse patente en éste juego de ida ya que el partido de vuelta en la Sultana del Norte se antoja más complicado puesto que Monterrey ha sido invencible como local durante el certamen.