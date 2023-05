Bayern Múnich toca fondo: cae ante el Leipzig y deja el título de la Bundesliga en manos del Dortmund

El empate no llegó del dominio que estaba mostrando en el Leipzig, sino, en el minuto 64, en un contragolpe, tras un saque de esquina a favor del Bayern.

El Leipzig siguió en plan de poner al Bayern su mitad y encontró la victoria gracias a dos penaltis. El primero fue marcado por Nkunku en el 75, después de haber recibido una falta de Benjamin Pavard dentro del área.

El segundo lo convirtió Szoboszlai, en el 85’, y se produjo por una mano de Nousair Mazraui en un saque de esquina.

El Bayern no tuvo respuesta. El entrenador Thomas Tuchel hizo cambios desesperados que no llevaron a nada e incluso el Leipzig estuvo más cerca del cuarto gol que los bávaros del descuento, reflejo de la crisis en la Bundesliga, equipo que no se ha repuesto luego de la salida del entrenador Julian Nagelsmann.