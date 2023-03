Tijuana inició sus entrenamientos para Liga Mexicana de Béisbol

Los Toros de Tijuana esta semana entraron en su fase de preparación, en el Estadio Chevron, para dar la batalla en la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Los fronterizos iniciaron las prácticas con un grupo de elementos que fueron los primeros peloteros que se presentaron ante el cuerpo técnico, recibiendo las palabras de bienvenida de Raúl Cano, asesor deportivo de la presidencia, Ricardo Williamson, gerente deportivo y Homar Rojas, mánager del equipo, que fueron los encargados de hablar con el grupo de jugadores que contó con varias caras nuevas.

“El año pasado fuimos el mejor equipo en temporada regular, pero no durante todo el año, nos quedamos fuera en la Serie de Campeonato de la Zona Norte y eso es algo que tenemos que mejorar en esta nueva campaña en la que el objetivo es llegar a la Serie del Rey y ganarla”, comentó el mánager, Homar Rojas.

Por su parte, Raúl Cano se encargó de darle la bienvenida a los peloteros, presentó al equipo de trabajo y al cuerpo técnico que acompañará a los “astados” a lo largo de toda la campaña, destacando la presencia de Carlos León, quien fungirá como enlace entre el área deportiva y la presidencia, así como Edwin Valenzuela, asistente de la gerencia deportiva.

LOS PRIMEROS EN REPORTARSE

En el grupo de jugadores que se presentaron desde el primer día destacan Adalberto Carrillo, Isaac Rodríguez, Efrén Navarro, Marc Flores, Víctor Ruiz y José Villa, así como los lanzadores Nick Struck, Jesús Pirela, Francis Martes, Javier Zenizo, Jio Orozco, Adrián Herrera y Arturo Reyes. La jornada fue ágil y divertida porque festejaron el cumpleaños de Jesús Pirela y el del coach Lino Connel, quien el domingo sumó un año más de vida.

El cuerpo técnico que tendrá el mánager Homar Rojas, está encabezado por Lino Connell. Francisco Morales, Isidro Márquez, Alonso Téllez, Vicente Romo, Martín Arzate y Luis Bustamante.Y lo nuevos integrantes de este equipo de trabajo son Jonathan Albaladejo, encargado del bullpen y Carlos Alberto “Chispa” Gastélum, caoch de primera base y corrido de bases.

También estuvieron presentes los trainers Adrián Guerra, Víctor Durán y Edgar Martínez, los bat-boys Dante Lugo, Carlos Abril Gurrola y el famoso Valentín “Chevale” Burgos.

OSCAR ROBLES DIRIGIRÁ A LOS GENERALES

El propósito inicial de Robles es que quiere ser el primer mánager en calificar a los Generales a los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol.

El mánager, Óscar Robles arribó lleno de ilusiones, en este nuevo proyecto de Generales de Durango para esta temporada y es que llega con la etiqueta de subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico, con Algodoneros de Guasave, por lo que habló de lo que espera para la campaña, que está por iniciar, comentando: “Llego ilusionado y con la ansiedad de empezar duro los entrenamientos y prácticamente listos para empezar todo”.

“Por qué no ilusionarnos, por qué no hacer historia, por qué no puede Óscar Robles ser el primer mánager que los llevara a unos playoffs, esa es la mentalidad que yo traigo y que quiero transmitir a los muchachos, nunca sentirnos inferiores a nadie”.

El tijuanense anunció que Nico Tellache será su abridor número uno que en invierno tuvo un año formidable y sus 2 bateadores extranjeros serán Aneury Tavárez y Alberth Martínez.