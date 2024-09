Se pronuncia Congreso de Coahuila sobre reforma; acuden manifestantes del Poder Judicial

El diputado Gerardo Aguado criticó duramente la reforma, afirmando que podría debilitar la autonomía del Poder Judicial al permitir la elección popular de jueces. Aguado argumentó que la reforma podría fomentar la corrupción y que no ha demostrado cómo eliminará los problemas actuales del sistema judicial.

Afirmó que esta reforma podría llevar a la corrupción y debilitar la autonomía judicial, ya que los candidatos serán preseleccionados por Morena y podrían estar comprometidos con el partido en lugar de con la justicia. También criticó la falta de transparencia y la imposibilidad de conocer las propuestas de los candidatos. Aguado comparó la reforma con sistemas judiciales de otros países, indicando que el modelo propuesto no se ajusta a las realidades de México.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Que se haga justicia’ en homicidio de joven presuntamente asesinado por mando policiaco, pide alcalde de Monclova

“Hoy queda claro que a nivel federal se divide, a nivel federal se impone, a nivel federal se intimida, pero lo local tenemos un claro presente en Coahuila. La gente manda y en épocas donde buscan erosionar la democracia. No nos van a callar y como alguna vez lo dijo el gran Carlos Castillo: ante el oro y el poder no me arrodillo, nunca me voy a humillar, seré cadáver, pero no gusano”, dijo. Su discurso fue bien recibido por los asistentes, quienes aplaudieron su postura.

En medio de estas tensiones, Antonio Flores, diputado por el PT uno de los defensores de la reforma, enfrentó una fuerte oposición en la tribuna. Su intervención, que comparó la reforma con la histórica separación Iglesia-Estado de Benito Juárez, fue interrumpida por abucheos y críticas de los manifestantes. Flores defendió la reforma como un paso hacia la depuración del sistema judicial y la eliminación de intereses privados, pero su discurso fue recibido con hostilidad.

El legislador aprovechó la tribuna para responsabilizar de cualquier hecho que pueda poner en riesgo su integridad e imagen a los manifestantes que se encontraban en el pleno, debido a la onda de abucheos y reproches que recibió durante su intervención.

Por su parte, el priista Carlos Robles Loustaunau, destacó la importancia histórica de la reciente reforma judicial, señalando que representa un mandato constitucional que exige un análisis profundo y responsable a nivel local.