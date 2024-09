‘Canelo’ Álvarez defiende a Camila Fernández tras error interpretando el Himno Nacional (Video)

Con una indumentaria tradicional que hizo honor a sus raíces, la nieta de Vicente Fernández e hija de Alejandro fue la encargada de entonar el Himno Nacional de México para los casi 20 mil espectadores en el inmueble de la ‘Ciudad del Pecado’, pero no tuvo la mejor presentación tras cometer un grave error y cambiar la letra a la melodía de todos los mexicanos.

Y es que en una de los estrofas de la canción, la intérprete cantó: ‘profanar con su planta tu tierra’, en lugar de ‘profanar con su planta tu suelo’, lo que no dejó indiferentes a los miles de mexicanos presentes en el lugar y menos a los millones que sintonizaban el mediático evento por televisión o streaming.

¿CÓMO REACCIONÓ CANELO ÁLVAREZ AL ERROR DE CAMILA FERNÁNDEZ?

Uno de los aztecas que reaccionaron ante este yerro fue el propio Canelo Álvarez, quien se encontraba escuchando la interpretación antes de subir al ring para su combate, y en ese preciso momento el púgil tapatío fue enfocado por las cámaras.

La reacción de Canelo se volvió viral, ya que no pudo aguantar voltear a ver abruptamente a su equipo con una mueca de evidente incomodidad en su rostro por lo que acababa de ocurrirle a la cantante, aunque rápidamente volvió a concentrarse en cantar el Himno Nacional.

Tras esto, las críticas no se hicieron esperar para la integrante de la familia Fernández, pues muchos le achacaron no conocer la melodía, aunque otros cuantos la defendieron por haber sido presa de los nervios por el gran escenario en el que estaba, aunque este no fue un problema en la posterior interpretación del himno estadounidense.

Posteriormente, tras el combate, el ganador mexicano atendió a varios medios de comunicación y defendió a Camila Fernández tras lo sucedido, agradeciéndole haber cantado en su pelea.

“Así es esto, uno se equivoca, somos seres humanos. No se lo tomen tan a pecho, lo hizo muy bien y agradecido con ella de que se haya dado el tiempo, de que haya venido a representar a nuestro país, a México, entonando nuestro himno... cualquiera de ustedes, se suben arriba y no se saben ni el primer párrafo”, concluyó.