Brady no descarta regresar a la NFL; aunque está “feliz” con su retiro

Tom Brady está “feliz” con su decisión de retirarse y espera “hacer otras cosas además de jugar” futbol americano, pero también indicó “nunca digas nunca” cuando se le preguntó sobre un posible regreso a la NFL la próxima temporada.

“Simplemente voy a tomar las cosas como vienen. Creo que esa es la mejor manera de decirlo y no creo nada, ya saben, nunca digas nunca”, señaló Brady. “Al mismo tiempo, sé que... me siento muy bien con mi decisión. No sé cómo me sentiré dentro de 6 meses.

“Trato de tomar la mejor decisión posible en este momento, lo que hice la semana pasada. Y, de nuevo, creo que no estoy tratando de revertir el rumbo. Definitivamente no estoy buscando hacer eso. Pero al mismo tiempo, creo que debes ser realista que nunca sabes qué retos habrá en la vida. Amé jugar. Espero hacer otras cosas además de jugar. Eso es lo más honesto que puedo ser”.

Los comentarios de Brady, quien todavía estaría bajo contrato con los Bucs si decide regresar en el 2022, se produjeron días después que anunció su retiro. También llegaron en el primer aniversario de su victoria en el Super Bowl con los Buccaneers.

Brady, de 44 años de edad, dijo que su decisión de retirarse después de 22 temporadas en la NFL no se debió a la edad o una lesión. Se sometió a cirugía para reparar un desgarre de ligamento medial colateral en su rodilla izquierda la temporada baja pasada, una lesión con la que jugó durante toda su primera temporada con los Bucs en el 2020. Regresó en el 2021 para producir una de las mejores temporadas de su carrera, liderando la NFL en intentos de pase, pases completos, yardas aéreas y pases de touchdown al tiempo que los Bucs ganaron el título de la NFC Sur.

Tampa Bay, sembrado N° 2 de la NFC, perdió ante los Rams en la Ronda Divisional de los playoffs.

Brady dijo que la familia jugó un papel importante en su decisión. Él y su esposa Gisele Bundchen celebrarán 13 años de matrimonio este mes y Brady ha dicho en el pasado que ella ha rechazado numerosas oportunidades profesionales para cuidar a su familia. Tienen dos hijos, Benjamin, de años 12, y Vivian, de 9. Brady también tiene un hijo de 14 años, Jack, a quien intenta ver lo más posible, de su relación previa con Bridget Moynahan, quien vive en Nueva York.

“Creo que la elección es, todo tiene un costo y el costo es, ‘¿Qué me estoy perdiendo en otros aspectos de mi vida?”, declaró Brady en sus primeros comentarios públicos sobre su decisión de retirarse. “A medida que envejeces, experimentas cosas que están fuera del deporte que demandan el nivel de atención y energía que siempre ha tenido el fútbol americano. Y es momento de comprometerme con ese tipo de cosas.

Brady también tiene una lista cada vez mayor de empresas fuera del fútbol americano en las que ahora puede concentrarse: una marca de bienestar global en TB12 que cofundó con el entrenador Alex Guerrero en el 2013, una empresa con contenido multiplataforma, una plataforma NFT y una línea de ropa que se lanzó a principios de este año.