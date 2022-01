Chiefs vs Bengals; presente y futuro en disputa en la Americana

6 juegos ganó Cincinnati en 2019 y 2020. Hoy están a un juego del Super Bowl. Con una base joven liderada por “Jackpot Joey”, los Bengals regresan a un juego de Campeonato después de 33 años. Por otro lado, los Chiefs disputarán su cuarto juego de campeonato seguido, dándoles una ventaja importante. Antes de seguir, quiero ser muy transparente. “Cincy” hoy, para mi, no es un equipo de Final de Conferencia. No es “hate” y eso no quiere decir que su victoria sea imposible. Hoy, hasta para el fan ocasional, es evidente la mala línea ofensiva de Bengals. 9 sacks se tragó Burrow frente a Titans. Los Chiefs no generan tantas capturas, pero claro que presionarán a Burrow.

Chiefs son más equipo, están en casa y tienen a Mahomes. Me preocupa que el 70% de los boletos y el 80% del dinero ha entrado con Kansas y la línea no se mueve. Pero tengo que ir con mi instinto. KC -7, bajas de 55 y bajas de 27 en la primera mitad.