El cuadro del entrenador Ignacio Ambriz tratará de sacar ventaja en su estadio, a 2,600 metros sobre el nivel del mar, para sumar tres puntos y despegarse en la punta de la tabla.

Sin claro, favorito, ambos cuadros saldrán a disputar la punta del Apertura 2022 a las 19:00 horas, en el Nemesio Díez. De darse el caso, el vencedor saldrá fortalecido y pintará como claro aspirante al título; para el perdedor será un tropiezo que no lo descartará de la lucha por el cetro, pues seguramente sacaría muchas enseñanzas de la derrota. El empate no sería un mal negocio para ninguno de los dos.

Previo al encuentro de hoy, el defensa de Rayados, Héctor Moreno, aseguró que el equipo regiomontano es una institución de la que no duda que competiría sin problemas en la Champions de la UEFA, debido a su plantel e instalaciones.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: Continúa la crisis en el Manchester United tras pésimo arranque en liga

“Rayados tiene buen plantel, muchos jugadores seleccionados, con mucha calidad; decirte que jugaría Champions, Europa League o en media tabla, no lo sé, pero competiría, sin ninguna duda, en un torneo largo. Rayados no le pide nada a los clubes donde estuve en Europa. En las instalaciones tenemos la mayor comodidad y no tiene nada que envidiarle; es una excelente institución y me encantaría ayudar a que sigan creciendo”.

Rayados, también llega motivado al lograr una gran remontada ante el Atlético de San Luis, además de que busca mantener la sinergia, ya que este fin de semana enfrenta a su acérrimo rival, los Tigres en la Jornada 10.

Publicidad