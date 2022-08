Continúa la crisis en el Manchester United tras pésimo arranque en liga

Jugadores por debajo de su nivel — y en ciertos casos — desmotivados. Una plantilla mal gestionada. No pudieron fichar a los refuerzos que preferían. Dueños estadounidenses que son detestados por sus hinchas.

En todo caso, Ten Hag no ha recibido el auxilio de sus jefes.

No se entiende cómo el United emprendió la temporada sin haber fichado a un volante de marca, una posición en la que desesperadamente llevan años en busca de una solución. Se da por hecho que no podrán traer a Frenkie de Jong, pese a que llevan todo el verano tratando de adquirir al centrocampista del Barcelona. Parece que no tendrán otro remedio que seguir con Fred y Scott McTominay.

Necesitan refuerzos en casi todos los sectores del equipo, especialmente en el ataque. Aún persiste la incertidumbre en torno a Cristiano, quien pidió ser transferido a otro club durante el verano. Pese a su voracidad goleadora, el astro portugués no llena el perfil de jugador todo terreno que prefiere Ten Hag en sus equipos.