¡Como todo un ‘rockstar’! Así recibió el Dinamo de Moscú a Luis Chávez

“La decisión de jugar en el Dinamo la tomé enseguida. La primera oferta fue de ellos. Me comuniqué con el entrenador y la directiva. Después, ya no valoré otras ofertas. Me centré en el traspaso al Dinamo” , dijo Chávez a la prensa rusa a su llegada a uno de los aeropuertos moscovitas.

El jugador, internacional con su país y que marcó 14 goles y repartió 12 asistencias en 143 partidos con el Pachuca desde 2019, desveló hoy que ha elegido el número 24 y que tiene intención de aprender ruso.

Tras llegar a Rusia y tener todo listo con el Dinamo, se espera que pronto pueda debutar, pues el club tiene partidos de liga y copa por delante, siendo este su calendario de las próximas semanas: Rubin vs Dinamo (26 de agosto a las 8:30 a.m.); vs Spartak (29 de agosto a las 10:30 a.m. [Copa de Rusia]); vs Rostov (3 de septiembre a las 11:00 a.m.), y vs FC Pari Nizhniy (15 de septiembre a las 10 a.m.).

OJALÁ LUIS CHÁVEZ VAYA A UNA LIGA MÁS IMPORTANTE, AFIRMA GUILLERMO ALMADA

Guillermo Almada, director técnico del Pachuca, club de donde salió Luis Chávez, expresó su deseo por ver al mediocampista en una competencia mucho más exigente que la Liga Premier de Rusia, donde podrá cumplir su sueño de jugar en el futbol europeo.