CDMX.- A falta de estampar su firma, el flamante nuevo entrenador argentino de la Selección Mexicana, Diego Cocca, tendrá un contrato que contendrá cláusulas de rendimiento y objetivos, además que cada año será sometido a revisión.

En caso de no cumplirse estos objetivos, someterán a una revisión inmediata la continuidad del proyecto, aunque eso no significa que su proceso deberá ser cortado en forma automática. “Se analizarán las circunstancias”, afirmó una fuente consultada por el medio deportivo ESPN.

El argentino arribó a la Ciudad de México por la mañana, para firmar su contrato en el Centro de Alto Rendimiento, y ser presentado a mediodía como entrenador de la Selección Mexicana.

“México me ha dado muchísimo en los profesional y sobre todo en lo humano, tener la posibilidad de ayudar desde este lugar para hacer crecer a la Selección Mexicana, tuvimos platicas muy interesantes donde me he sentido muy cómodo, Rodrigo, Jaime y la Comisión buscan lo mejor para la selección nacional, para mí no es poca cosa, que me hayan elegido para dirigir a la selección es algo muy importante”, fue lo que dijo el exentrenador de Tigres en su presentación al frente del Tricolor.