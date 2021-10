Confiesa Julio Urías que desea igualar en victorias al “Toro” Valenzuela y aspira al Cy Young

El mexicano Julio Urías buscará llegar a 20 juegos ganados cuando Los Angeles Dodgers enfrenten a Milwaukee Brewers y con ello empezar a cumplir uno de sus dos deseos que tiene para este 2021.

En entrevista para ESPN, el lanzador originario de Sinaloa, expresó que su sueño es poner su nombre junto al de Fernando “Toro” Valenzuela, pero también busca el Cy Young, uno de los reconocimientos más deseados en la MLB.

“Claro que sí, ganar 20 juegos es algo grandioso, espectacular y como paisano y algo que hizo Fernando, de los tantos que tiene, estar al lado de esos nombres es algo grandioso”, dijo Urías respecto a Valenzuela, pero también sobre Teodoro Higuera y Esteban Loaiza, quienes también lograron 20 triunfos.

“Son sueños, metas y uno piensa que son difíciles y con trabajo y esfuerzo se logran, pero principalmente mi reto era mantenerme saludable este año”, mencionó el pelotero de 25 años.

Julio Urías reconoció que pelear por el Cy Young no se encontraba en sus planes, pero esto ha cambiado con el correr de los juegos y las victorias obtenidas. Ante esto, el pitcher reconoció que estar entre los nombres que suenan para el premio ya es un logro.

“No era mi meta más grande este año el Cy Young, pero con los números que ponemos ha surgido. Aunque nos tengan ahí de último (de los nominados), ya me siento bendecido”, dijo entre risas Julio Urías.

Del mismo modo, aseveró que no le molesta el no estar considerado dentro de la conversación por el MVP de la temporada.

“No, no me molesta. Hay tremendos jugadores en esta liga, tremendo talento y con números increíbles. Lo que salga sería bueno, pero mi gran reto es terminar saludable y si no se da es tomarlo de la mejor forma”, finalizó.