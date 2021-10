Denuncia la arquera Ana Paula Vázquez haber sufrido acoso de un hombre mayor en plena calle

Este jueves por la noche se dio a conocer que la arquera coahuilense Ana Paula Vázquez se hizo acreedora al Premio Estatal del Deporte en la entidad, sin embargo, horas antes se hizo viral su denuncia en redes en la cual señala haber sido víctima de acoso por parte de un hombre.

La atleta que representó a México en Tokio 2020 relató que se encontraba en un salón de uñas, de donde decidió salir a comprar un café y en ese momento un hombre que iba conduciendo un auto mientras ella regresaba caminando la acosó.

“Iba manejando un señor de como 50 años me comió me vio toda, me viboreó a la misma velocidad que yo iba caminando”, relata nerviosa la deportista a través de la red social.