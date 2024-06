Hijo mayor de AMLO explota contra Loret de Mola; ‘pagué renta’ de lujosa casa en Houston

El hijo mayor del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, explotó contra el periodista Carlos Loret de Mola, tras una columna donde lo nombra a él y sus hermanos por presuntos actos de corrupción.

A lo que el polémico hijo de AMLO utilizó sus redes sociales para hablar en contra del comunicador; “la verdad me da flojera contestarte Carlos Loret, pero bueno, te daré un poquito de mi tiempo”, escribió en su cuenta oficial de X, antes Twitter. Afirmando que sólo vivió por un tiempo en la propiedad y pagó renta.

José Ramos López Beltrán hizo hincapié en tener el dinero para pagar el arrendamiento de un inmueble en la zona residencial de Texas. Ya que, “a lo que comentas de la casa que se rentó en un barrio de clase media a las afueras de Houston, ya fue aclarado con pruebas e investigaciones serias tanto norteamericanas como mexicanas. Por cierto, cuando sacaste ese cuento, perdón, “reportaje”, ya no vivíamos ahí desde hacía más de un año y medio. No veo la corrupción ni el conflicto de interés al rentar una casa con una alberca con dinero de nuestro trabajo honesto. No me la prestaron ni mucho menos me la regalaron”, insistió.