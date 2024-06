“Sin inversión en energía, economía de México colapsa”, entrevista con Jorge Arrambide, especialista en derecho energético

“Va a colapsar la economía del país, porque la sangre de la economía es la electricidad. Si no hay electricidad se acaba esto. Las líneas de transmisión son las venas y las arterias del país, la electricidad son los electrones que fluyen, sin eso se apaga la industria, ahí está lo grave. Ya no le quedan opciones al nuevo gobierno, tienen que dejarnos a los privados participar”.

La falta de energía puede desalentar la instalación de empresas y la generación de empleo. Sin energía, no hay desarrollo económico y el país no tendrá futuro. Así de simple y así de grave.

La Ley de Transición Energética , que a su parecer es letra muerta, hace 10 años estableció que para el 2024 México debería tener el 35 por ciento de energía verde y apenas alcanzamos el 26.1. La meta no se cumplió porque la Federación no deja que los empresarios inviertan en el sector energético y la CFE ha dejado de invertir alrededor de 200 mil mdp en los últimos 8 años.

Las baterías para almacenar energía ya se están fabricando con menos costos para el consumo doméstico e industrial. En este sector, cada que se registran apagones se reportan pérdidas millonarias porque se afectan las líneas de producción. Y eso hace que las empresas no vengan. Si no vienen no vamos a tener empleos y sin empleos no hay nada.