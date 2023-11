El arte de hacer un buen sparring, dicho por profesionales

A pregunta expresa sobre cuáles consideran que son las principales razones por las que ocurren este tipo de accidentes, ambos coincidieron en que tiene mucho que ver con la falta de regulación y capacitación de los entrenadores y encargados de gimnasios de box o gimnasios en general.

Es decir, sea cual sea la razón y la categoría por la que se entrena este deporte (recreativa, amateur, profesional, etcétera) es fundamental que se cuente con los instrumentos necesarios. Eso incluye al entrenador capacitado y experto en el tema, que sepa analizar riesgos para así prevenirlos.

“En mis más de diez años que tengo en esto, nunca me ha pasado algún accidente de este tipo”, expresa el mánager.

Por su parte, desde su trinchera como boxeadora, la entrevistada confesó que algunos entrenadores los ven como “signos de pesos” o “gallitos de pelea”.

“Ellos lo que quieren es pactar una pelea donde ellos se quedan con una parte del dinero, sin importarles la seguridad y si el peleador está preparado para hacerlo”.

Explicó “por ejemplo, a veces llegan y les dicen ‘vas a pelear el lunes’ y es viernes. ‘¿estás arriba de peso? No importa, ahorita te deshidratamos y das el peso para la pelea’ después, cuando llegan al ring no les importa si pierden o no, porque no son ellos los que se van a llevar los golpes y como quiera van a cobrar por la función”.

En ese sentido, la boxeadora internacional detalló, haciendo hincapié en que es su manera de pensar, que ella sabe cuándo decir que no.

Aunque le digan que“le sacó” a pelear con tal persona, ella prefiere resguardar su integridad si no se siente lista. Y dijo que, para eso, es importantísimo tener confianza y sentirte seguro con tu equipo, saber que tu entrenador y todas las personas involucradas se preocupan por ti y que te levantarán si llegas a caer; intervendrán por ti si dices que ya no puedes más.

Otro de los factores que el entrenador resaltó, y uno de los más importantes, recae, de nuevo, en la responsabilidad y falta de sensibilidad y ética de los coaches.

“Muchas veces por querer quedar bien con las chavas o con los otros alumnos, ellos se suben a hacer sparring con uno y con otro, y otro. Y los sienta bien fácil (sic). Pues sí, porque no están en las mismas condiciones”.

También, coincidiendo con las declaraciones de la peleadora, dijo que entre los mismos jóvenes se retan porque “no se caen” o tienen problemas o envidia los unos a los otros y piden al entrenador que los suban a pelear. Y, otra vez, esto recae en él, pues, al aceptar sólo por entretenerse “y hasta se burlan y se están riendo disfrutando de la función como si hubieran puesto a pelear a dos perritos pitbull, órale, dense (sic)”.

Pero, ¿cuáles serían las propuestas que pondrían sobre la mesa para que estos accidentes dejen de pasar o se reduzcan lo más posible?