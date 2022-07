Elena Rybakina, a los 23 es la reina de Londres

“Sólo intento inspirar a tantas generaciones como pueda”, dijo Jabeur, que había guardado una foto del trofeo de individuales femeninos de Wimbledon en su teléfono para inspirarse. “Espero que no se sientan realmente decepcionados, pero me esforzaré al máximo la próxima vez”.

Ese momento de comprensión llegó cuando, durante una rueda de prensa llena de preguntas sobre su falta de expresión en la pista, un periodista le preguntó cuál era la reacción de sus padres ante este triunfo. No estaban presentes el sábado y ella no había hablado con ellos.

Exhaló. Se dirigió a la red para estrechar la mano de su rival, Ons Jabeur, número 2 del ranking. Sólo se permitió una leve sonrisa cuando levantó la vista para ver la emoción en el palco de la Cancha Central. No hubo gritos de alegría. No hay saltos en el aire. No se derrumba sobre la hierba.

En unos días me daré cuenta de lo que he hecho. Ahora mismo estoy muy orgullosa de esto. No tengo ni idea de cómo celebraré, porque hemos trabajado mucho para estar aquí, pero nunca me hubiera imaginado conseguirlo. Ahora mismo es que no me creo que haya conseguido esto”.