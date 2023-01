No podemos engañar más a la gente: El futbol mexicano vive una de sus peores crisis, la cual sólo los dueños de clubes no quieren reconocer. La Selección Nacional viene de un papelón que no sucedía desde 1978 y la Liga MX vive en las penumbras de una mala organización, poco espectáculo en las canchas y experiencias deficientes en los estadios.

Soy un enamorado de nuestro deporte. He crecido con el amor por unos colores, conozco todos nuestros estadios en la Liga MX, me vuelven loco las grandes rivalidades deportivas que se han construido, pero estamos llegando al punto más bajo de su desarrollo como producto.

Lo de la cancha del Jalisco, con tres meses de espera, es imperdonable. Uno de esos errores monumentales de una directiva que es de las que mejor trabaja, pero no pudo organizar las cosas para arrancar el torneo.

Uno de los jugadores mejor identificados con el Cruz Azul, le festeja a su hijo una fiesta infantil con temática de narcotráfico, ese negocio que mata a miles de personas al año en nuestro país, pero que —al parecer— varios de los invitados pertenecientes a La Máquina lo ven normal.

Y todo para que, cada vez, sea más complejo y más caro ver a nuestros equipos. El fin de semana, se pasó un partido por televisión abierta. Ahí se desatiende a una de las grandes masas de consumo que aún tiene nuestra Liga MX, la clase social que no puede pagar un sistema de televisión restringida. Es un peligroso punto, porque si no hay una estrategia de fondo, puede ser irreversible el daño.

Entiendo para dónde va el negocio, sólo que se deben poner los contextos y no esperar que el mercado de Estados Unidos sea nuestra única salida.Días muy complejos en las oficinas compartidas en Toluca, para la FMF y la Liga MX. Deben ser momentos para hablar de fondo sobre qué se quiere hacer y cómo resolver todo.La culpa, aunque quieran de nuevo echársela a la prensa, es de las malas gestiones que hoy se están dando, en lo deportivo, administrativo y organizacional del deporte favorito.

¡Bienvenidos, bienvenidos! A ese día en el que empezamos con el pie izquierdo.