‘Estoy fuera del campeonato, seguro’, asegura Lewis Hamilton

No muchas veces Lewis Hamilton ha quedado fuera de los puntos cuando termina un Gran Premio de Fórmula 1. Menos son las ocasiones que pierde la vuelta contra los líderes -hasta donde sabemos, esta fue la tercera ocasión.

El Gran Premio de la Emilia Romagna dejó una sensación, quizá un golpe de realidad que, lejos de beneficiar a la categoría, la perjudica: Lewis Hamilton no tiene auto para pelear contra Red Bull y Ferrari. Él mismo aceptó la situación.

“Estoy fuera del campeonato, seguro. No hay dudas al respecto”, se resignó Hamilton, quien perdió la vuelta contra Verstappen mientras abrían el giro 41 de 63 en Imola.

El fin de semana en Italia fue duro para Hamilton y Mercedes no solo en la pista, también fuera de ella, pues unas imágenes de él y Toto Wolff desataron rumores sobre la relación. Luego de la Sprint del sábado, Wolff parecía reclamarle algo al piloto. “No hubo ningún desacuerdo en absoluto. No hay nada más cerca como nosotros dos”, se apuró Wolff a emitir para los medios. “Simplemente estábamos muy enfadados por la sesión en general. Él se desahogó conmigo y yo con él”, terminó el austriaco.

Luego de que Hamilton finalizara 13ro, fuera de los puntos y con vuelta perdida, Wolff fue muy público al disculparse con el piloto por la radio -sabiendo de antemano que algo así sería televisado-.

“No somos lo suficientemente buenos para un campeón del mundo, no merecemos a un campeón del mundo”, extendió Wolff. “Solo necesitamos arreglar el auto. Lewis merece algo mejor de nosotros... proveerlo de una máquina capaz de pelar en las posiciones de arriba”.

Hamilton quedó fuera de la Q3, otra vez; no pudo avanzar en la calificación Sprint y en carrera se la pasó mirando el enorme alerón del AlphaTauri de Pierre Gasly. Parece que Mercedes tiene un largo trecho por mejorar. ¿Correcto?

EL EFECTO GEORGE RUSELL

El Mercedes W13 no está para pelear contra Red Bull y Ferrari, es notorio y no hay que ser un genio para deducirlo. Sin embargo, ¿Acaso no fue Lewis Hamilton quien terminó tercero en Bahréin? Más aún: antes de Emilia Romagna, George Russell era sublíder del campeonato.

El joven británico está en su primer año con Mercedes y si bien llegó a Brackley con la ilusión de pelear un campeonato, de momento eso seguirá siendo un sueño a futuro. Sin embargo, sus resultados han sido buenos, han sido los justos: casi siempre detrás de los seis autos más rápidos, cazando todo lo que estos dejen. Algo que Hamilton no ha podido hacer, al menos no tan consistentemente.

En Imola, ambos Mercedes se perdieron la Q3. Russell arrancó 11ro y Hamilton 14to. ‘Georgie boy’ se encargó de remontar y terminar cuarto y Wolff lo notó.

“Vimos con George lo que el auto puede hacer con aire limpio”, señaló el directivo. Y es cierto, Hamilton nunca tuvo aire limpio con el cual trabajar, ni en la Sprint ni en Gran Premio. Pero, otros pilotos sí lograron rebases, incluido Russell y Yuki Tsunoda en el otro AlphaTauri, uno de los más espectaculares pilotos durante la carrera apenina. ¿Es Hamilton?

Lewis inició su carrera en 2007. Ahora es un multicampeón de 37 años. El éxito suele venir acompañado de envidia y deportistas como Hamilton, con siete mundiales de F1, mucho dinero y una vida personal que para algunos es excéntrica, despiertan la antipatía en algunos aficionados. Simplemente es demasiado éxito y algunos lo quisieran -lo querían- ver sufrir en la F1.

Está sufriendo, no cabe duda. No se puede negar que Russell, con el mismo auto, le sacó más de 50 segundos; George, el nuevo en Brackley, está cuarto en el campeonato con 49 sólidos puntos mientras Lewis Hamilton tiene 28 en la séptima posición.

Además de mucho éxito, Lewis Hamilton acumuló también muchos detractores y las redes sociales están inundadas de ellos. No es que estemos haciendo una defensa de Hamilton, los detractores y sus expresiones en redes están bien -algunas quizá muy subidas de tono-, solo queremos subrayar que ese momento que muchos pedían, parece que ha llegado: estamos ante el Lewis Hamilton más vulnerable que la F1 haya visto, no es solo el auto. Un rival de pista ironizó al respecto.