Ex-saraperos presentes en el Juego de Estrellas

“La neta me sorprendió el movimiento (salir de Saraperos), pero no me cambia en la forma de jugar. Representar a una ciudad en este evento es algo grande, es un orgullo representar a Monclova, estoy feliz con el esfuerzo de la afición por ponerme aquí”

Pérez estuvo con los de la capital coahuilense en par de campañas, bateando para .322 en 2019 y para un .233 en la más reciente temporada de 2021. Durante el presente torneo liguero, visitó como rival al famoso Estadio Francisco I.Madero, donde generó sentimientos encontrados para la fanaticada.

“Fue algo sorprendente, la verdad me sorprendieron los abucheos, porque no salí de mala forma o de mala onda, pero sé que así es el beisbol y que son una afición muy apasionada por su ciudad. Los quiero un chingo, ojalá ya no haya nada de abucheos, sea como sea, los amo”, relató el ex-tripulante.

Por otro lado, Kennys Vargas vive una buena campaña con el equipo sensación de los Tecolotes Dos Laredos, mismos que son líderes de la LMB, en gran parte es por los tremendos estacazos que ha conectado el “Gorila Power”. Vargas llegó al circuito mexicano en el 2021 de la mano de los Saraperos, pero fue transferido este año hacia el equipo binacional.“