Brillará Monclova; llega la LMB

MONCLOVA.- El beisbol es uno de los deportes más practicados y queridos por la población mexicana, con todas las de la ley se ha ganado su propia fiesta, el gran Juego de Estrellas es el evento que reúne a los mejores peloteros de la baraja mexicana en un mismo diamante.

El Horno más Grande de México recibirá la edición número 88 en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol del carnaval del rey de los deportes, siendo una edición más esperada de lo normal, pues tuvieron que pasar un par de años para su correcta realización.

Ser pelotero profesional es algo único, es el sueño de un niño que cumple un hombre, pero ser considerado una estrella no tiene comparación alguna en el mundo deportivo. La distintiva de “estrella” no se gana de la noche a la mañana, son años de entrenamiento y de juegos para llegar a lo más alto.

“Muy feliz, es algo increíble. Me enorgullece estar dentro de la nominación para el juego de estrellas, tuve que superar una lesión para poder estar de regreso acá y lo he conseguido una vez más. Es el noveno, quiero disfrutarlo como el primero” declaró Jesse Castillo , de Algodoneros Unión Laguna.

Además de ser una edición que significa el retorno del espectáculo más importante del beisbol mexicano, tiene como encomienda honrar la carrera de dos leyendas, el Juego de Estrellas es dedicado a la carrera de dos de los mejores peloteros aztecas de los últimos tiempos como los son Jorge Cantú y Oliver Pérez, quienes verán acción por última vez en la afamada fecha.

“Es un gran honor, un gusto estar aquí, me voy a ir con un gran sabor de boca al estar rodeado de todas estas figuras y de una gran afición que me recibe excelente siempre. Nunca me imaginé llegar a esto, le agradezco mucho a la vida y al beisbol, a pesar de tantos años sigo con la misma iniciativa. Voy a dejarlo todo en el campo, vengo a jugar y a buscar llevar el triunfo para la Zona Sur”, mencionó Jorge Cantú.

Por otro lado, Oliver Pérez ha vivido grandes momentos en los últimos años, se convirtió en el mexicano con más temporadas jugadas en las Grandes Ligas, es vigente campeón de LMB con los Toros de Tijuana, vio acción en la presente campaña de la gran carpa con Arizona y ahora ha regresado para despedirse en la liga de su país.

“Muy contento de estar en un último Juego de Estrellas, estar entre tantos jugadores importantes que han puesto su granito de arena para que el beisbol mexicano y sus equipos estén en lo más alto. Solo me queda disfrutar de estos días, y a mejorar para la segunda vuelta de liga, me gustaría cerrar con un bicampeonato”, narró el serpentinero azteca.