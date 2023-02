El centro Creed Humphrey presumió una playera con la leyenda “cero capturas” en alusión al gran desempeño de la línea ofensiva de los Chiefs que no permitió ninguna captura en el Super Bowl a pesar de que enfrentó a la defensiva de los Eagles que con 78 capturas de pasador se convirtió en la tercera con mayor número en la historia.

“Los que nos odian decían que los Chiefs no llegarían a playoffs, pero ellos no conocían a Patrick Mahomes y a este equipo que tiene la mejor ofensiva de la NFL”, gritó Travis Kelce a la afición a la que invitó a entonar “Figth for you right” (pelea por lo que te pertenece), canción de los Beastie Boys que sonó en los altavoces.