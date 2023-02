“La oferta tiene previsto devolver al club a sus glorias pasadas tanto dentro como fuera del campo y, sobre todo, buscará colocar a los aficionados en el centro del club una vez más” indica el comunicado.

“La compra asumirá cualquier deuda mediante la Fundación Nine Two, que tratará de invertir en el equipo de fútbol, en el centro de entrenamiento, en Old Trafford, en mejoras de las infraestructuras, las experiencias de los aficionados y las comunidades en las que el club está involucrado”, puntualiza.

TE PUEDE INTERESAR: Milan ‘pega’ en casa al Tottenham en su vuelta a Octavos de la Champions

Catar entrará en el proyecto del Manchester United a través del QIB, uno de los principales bancos del país y que tiene como accionista mayoritario al fondo Qatar Investment Authority, propietario de Qatar Sports Investments (QSI), que controla al PSG.

De confirmarse la compra, Catar manejaría el destino de dos de los clubes más potentes de Europa, el PSG y el Manchester United que puede originar un conflicto de intereses en las competicones continentales de la UEFA.