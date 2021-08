Gigantes, amos del cuadrangular

SAN FRANCISCO.- Los Gigantes probablemente sean la mayor sorpresa de Grandes Ligas este año. San Francisco comenzó la jornada de ayer con el mejor récord de Las Mayores, con ventaja de 1.5 juegos por encima de actuales campeones de la Serie Mundial, Dodgers, en la División Oeste de la Liga Nacional.

Aunque han sorprendido en prácticamente todas las facetas del juego, quizás lo más inesperado sea el éxito que han tenido en el departamento del poder: lideran la Liga Nacional y son segundos en las Mayores con 181 bambinazos en el año. (Los Azulejos han dado 183 con cinco jugadores distintos con 20 o más, liderados por el dominicano Vladimir Guerrero Jr. con 35).

Aunque se esperaría que el equipo que lidera la liga en jonrones tenga al menos a un jugador con 30 o más a este punto del año o que proyecte terminar con más de 30. Pero San Francisco no está ni cerca, su líder es Brandon Crawford, con 19 (el recién adquirido Kris Bryant ha empalmado 21 jonrones este año, pero apenas tres con los Gigantes hasta el momento.)

Estamos a mediados de agosto y estos Gigantes del 2021 ya tienen más cuadrangulares que los que dieron en toda la campaña del 2019 (167). Están rumbo a implementar el récord para la franquicia de más vuelacercas en un año, y hay que recordar, tuvieron a un chico llamado Barry Bonds que dio 73 en el 2001, cuando el club totalizó 235 en general para imponer la marca.

Que los Gigantes no tengan a nadie con más de 20 jonrones a este punto no es necesariamente una sorpresa. San Francisco no tiene a un jugador con al menos 30 bambinazos en un año desde el 2004, cuando Bonds empalmó 45. Para poner las cosas en perspectiva, cada equipo en las Mayores, con excepción de los Gigantes, Marlins y Tigres, tuvieron al menos a un cañonero con 30 vuelacercas mínimo en el 2019. Detroit tuvo a uno en el 2016 y los Marlins contaron con Giancarlo Stanton, quien dio 59 en el 2017.

Pero con San Francisco peleando la cima de cuadrangulares en el 2021, los Gigantes podrían terminar siendo el conjunto que se lleve la Corona de jonrones sin ningún jugador con 30. Sin contar las temporadas acortadas por pandemia o protesta, eso es algo que no ha pasado en 35 años, el último conjunto en hacerlo fueron los Tigres en 1986, cuando Darrell Evans lideró al club con 29 bambinazos. ¿Cómo lo hicieron aquella vez en Detroit? Bueno, tuvieron hasta a seis diferentes jugadores con al menos 20 bambinazos. Además de Evans, allí estuvieron Kirk Gibson (28), Lance Parrish (22), Alan Trammell (21), Darnell Coles (20) y Lou Whitaker (20).