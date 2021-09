Griezmann en el Barza de heredero a desterrado

BARCELONA.- En la recta final del mercado de fichajes en Europa, Barcelona y Atlético de Madrid acordaron la cesión de Antoine Griezmann en una negociación con una opción de compra 40 millones de euros al finalizar la temporada.

Contratado por Barcelona en 2019 a cambio de 120 millones de euros, Griezmann hizo poco con la camiseta del club catalán y compartió este miércoles un mensaje en sus redes sociales para despedirse de la afición culé.

“Querido Culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros”, escribió el galo.

Por su parte, el cuadro catalán despidió a Griezmann agradeciéndole en francés y compartió un breve video con algunos de sus mejores momentos con la camiseta blaugrana.

Barcelona ha trabajado por reducir su masa salarial y ha apostado por la marcha de Griezmann como un ‘gran alivio’ para las finanzas de los próximos meses. En los últimos momentos de la ventana de transferencias, Barcelona consiguió la cesión del delantero holandés Luuk de Jong, procedente del Sevilla.

Antoine Griezmann llegó al Barcelona en julio de 2019 como el elegido para heredar el trono azulgrana cuando Leo Messi abdicara, pero El Principito, lejos de completar la profecía, regresa al Atlético solo 2 años más tarde y con más decepciones que títulos.

Nadie podía explicarle al francés cuando puso rumbo al Barcelona que su último partido en el Camp Nou estaría adornado por pitos de la afición culé.

Pero la realidad poco tuvo que ver con el guion. Y es que el delantero no supo convivir con Messi en el campo durante dos temporadas ni tampoco pudo imponerse como el nuevo líder azulgrana una vez confirmada la marcha del argentino. O quizás el club ya no le consideró como tal.