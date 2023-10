Halcones jugará ‘con el corazón’ en el Clásico Saltillense ante la ‘Doble S’

Está todo listo para que la capital de Coahuila reciba a sus dos escuadras de la Tercera División de Futbol (Liga TDP) en el tan esperado “Clásico Saltillense” : Halcones vs Saltillo Soccer.

Este pequeño bache , que representó un “frenón” en el potente arranque que habían tenido y con el que comenzaban a acumular goleadas a su favor, fue descrito por su Director Técnico, Juan José García Moreno como un descuido que pudiera derivar de “exceso de confianza” y “desatenciones en lo individual”. Sin embargo, recalcó que no jugaron mal.

El entrenador tiene toda su confianza y seguridad puesta en que los jóvenes lograrán grandes resultados, no solamente ahorita, sino que en diciembre estarán en el primero o segundo puesto y que en la segunda vuelta amarrarán su pase a la Liguilla para continuar por la senda del ascenso.

“Han aparecido grandes goleadores y, cuando en un equipo meten goles no sólo uno, ¿de quién se tiene que cuidar el rival? De todos. Es el mayor poderío que tiene Halcones ahorita”, declaró García.

La gran fortaleza que tienen los Halcones como equipo y que tratarán de imponer sobre los Coyotes , radica en que cada uno de sus jugadores ofensivos, tienen la capacidad y las habilidades de anotar gol, pues es importante mencionar que si bien, ya suman alrededor de 11 goles en 3 partidos disputados , no existe una figura en específico que se haya consolidado como e l máximo goleador.

“Yo me fijo en que mi equipo haga lo que tenga que hacer y que el rival modifique según el daño que estamos haciendo, yo no voy a cambiar mi identidad ni mi filosofía por un rival (...) Yo no entreno al equipo para superar un torneo de Tercera División, yo los entreno para que ellos puedan, con esa enseñanza, buscar un lugar en Primera”, concluyó.