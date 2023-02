“[Vamos] a trabajar a marchas redobladas y darle satisfacción a la gente. Es una gran satisfacción, extrañaba muchísimo dirigir”, indicó el timonel de 69 años, que llegó para impulsar el salto cementero. El equipo viene de dos victorias al hilo (ante Puebla y Atlas), y busca seguir avanzando casillas en la tabla general. Pero enfrente tendrá a un club que llega con intenciones de sacar puntos para subir peldaños en la Tabla General del Clausura 2023 de la Liga MX.

“No vivo del pasado, ni del futuro, que no llega; no puedo vivir de lo que fui y tuve. Para mí, es como si no hubiera ganado nada y quiero ganar con la institución que ahora represento”, aseguró el estratega.

El tiempo de su contrato es de poca importancia para el brasileño, quien llegó acompañado por Guillermo Vázquez, quien ya fue timonel de La Máquina (2012-13).

“Todos los sueños se realizan por medio de trabajo. A mí, por mi edad, no me preocupan los años, me ocupa el hoy. Quiero hacer lo mejor y a través del trabajo todo se puede lograr... No me pongo en un plan de uno, dos o tres años, voy partido a partido. [Quiero] darle satisfacción a la gente”, dijo el DT.

Ferretti sabe que la exigencia de la afición en el equipo de La Noria es distinta y aseguró que, de él, cuerpo técnico y jugadores, depende mantenerla.