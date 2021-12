Jeff Hardy es ‘despedido’ de la WWE tras abandonar ring en plena pelea

Enseguida, diferentes medios locales reportaron que Hardy había sido enviado a casa sin terminar el tour.

Entre ello, su hermano Matt Hardy actualizó en su cuenta de Twitch que Jeff se encontraba a salvo, el día lunes, 6 de diciembre.

“Sí hablé con Jeff por un rato el día de hoy y está bien. Creo que estará bien pero, una vez más, les recuerdo que esto no es asunto mío. Si él quiere ahondar más en el problema, lo hará él mismo. Jeff está bien. Está en casa y está tranquilo. No es asunto mío. No es mi historia para contar y, además de esto, no le haría justicia porque no es mi perspectiva. Quiero a mi hermano y sólo quiero que esté bien y saludable”, dijo.

De igual manera, reportaron que la WWE decidió dejar de trabajar con Hardy por presunta inestabilidad, así como sus problemas de adicción en épocas anteriores.