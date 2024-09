“Hubo algunas ayudas, nomás un tiempo, los primeros días sí se recibieron ayudas de personas de fuera, mientras que pasaba la cosa. Ya después se olvidaron... Según que habían quedado que nos iban a dar una beca a los hijos que estábamos estudiando, pero las viudas, como ya no vieron nada, o sea que no les cumplieron, estuvieron yendo a Saltillo para arreglar eso y no, nunca arreglaron nada, nunca les dieron nada.

“’No vayas viejo, no vayas, mira, pos qué tanto es un día...’. No, él como quiera se vino, pero mamá ya se quedó con esa cosa, como que ella presentía. Dice mi padre, ‘no, es que no completamos, mira yo tengo que trabajar’. Él era minero de siempre, hasta se quedaba a dobletear...”, platica Alicia.

SIN INDEMNIZACIONES NI PENSIONES

No hubo indemnización, tampoco pensión, eran los tiempos en los que el Seguro Social aún no había llegado a Barroterán.

Las viudas, como en el caso de otros eventos trágicos que han sacudido a la Región Carbonífera desde finales del siglo XlX, quedaron al desamparo.

Algunos moradores del pueblo afirman que después de aquel siniestro, gente de todas partes del mundo, incluso de Estados Unidos y Rusia, enviaron donativos en dinero y especie para las esposas y huérfanos de los carboneros.

Pero la empresa y el sindicato, que oficiaban de intermediarios en la desgracia, se agenciaron las ayudas.

“Era la época de los sindicatos charros, había mucha corrupción”, dice Ruperto González, un antiguo de Barroterán.

El informe “El Carbón Rojo: aquí acaba el silencio”, editado por la Organización Familia Pasta de Conchos, con apoyo de la Fundación Heinrich Böll - México y el Caribe, consigna que luego de aquella hecatombe, las viudas fueron despojadas por la Minera Guadalupe incluso de las casas que la empresa les vendió a sus maridos, sin siquiera devolverles a ellas lo que hasta esa fecha se había pagado.

“Las casas se las vendía la empresa y mi esposo estaba por pagarla. Cuando murió, después de la explosión, Pablo Guzmán, (gerente de la Mina Guadalupe), me dijo que yo tenía que devolver la casa, porque a mí ya me había terminado la empresa. Yo me había quedado sola con 6 hijos. Yo le decía que cómo le iba a dar la casa si no tenía a dónde ir. Primero me cortó la luz, luego el agua, y un día fue y arrancó las puertas de la casa y luego quitó las láminas del techo. Ya no me pude quedar, nadie me ayudó y él se quedó con la casa. Luego, la vendió. Ni siquiera me devolvieron el dinero que mi esposo había pagado. Terminé viviendo en un cuarto a la orilla del pueblo, como si no fuera nada, como si no fuera nadie.

“En aquellos años no había llegado el Seguro Social, solo había una clínica de la misma empresa a la que íbamos, pero luego, cuando mi esposo murió, ya no nos atendían. Ni siquiera me dieron el fondo de ahorro de la cooperativa, solo migajas por su muerte, se quedaron con todo. Nosotras no tuvimos pensión, ¿de dónde si no estaban registrados en el Seguro Social? El sindicato nos ayudaba con muy poquillo. No hubo nadie que nos ayudara”, dice María Inés Reyna Uribe, viuda del minero Sixto Robledo Rangel, en un testimonio recogido en el Informe “El Carbón Rojo: aquí acaba el silencio”.

Entonces viudas y huérfanos se quedaron literalmente en la calle.

“Se les arrebataba no solo al esposo o al padre, sino el futuro”, se lee en el citado informe publicado por la OFPC.

Lo único que les dejaron a las mujeres y a los hijos de los carboneros fue un monumento de bronce y latón, en el que se representa la estatua de una madre sosteniendo en sus brazos a su hijo muerto, los nombres de los 153 mineros fallecidos inscritos sobre la columna y un epitafio en letras cuadradas que dice “Hijo caíste cumpliendo tu deber”.

Rosa, la madre de Alicia y viuda de Epigmenio, se fue de este mundo hace 17 años siendo pobre, con las piernas amputadas a causa de la mala circulación que le ocasionó trabajar de pie, lavando ajeno y haciedo tamales y tortillas para vender, durante tanto tiempo.

Allí el 31 de marzo de cada año las pocas viudas que aún sobreviven, se reúnen para honrar el recuerdo de sus esposos.

Las más murieron ya sin ver la justicia, porque en esta como en todas las tragedias de minas ocurridas en la Carbonífera, nadie fue castigado

“Pos nada más cada año las autoridades y el sindicato se arrimaban al aniversario del luto, pero nunca se arrimaron a las personas como mi madre, a darles una ayuda o a preguntarles si se les ofrecía algo”.