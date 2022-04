La grandeza del Real Madrid salva una noche que Ancelotti se empeñó en perder

El Real Madrid no merece tener un técnico ratonero. Y no es olvidarse de lo que ha ganado el club más poderoso de Europa bajo el mando de Carlo Ancelotti, pero lo que sucedió ayer en el Santiago Bernabéu es imperdonable y, si juzgamos exclusivamente el presente, el director técnico italiano estuvo cerca de hacer el ridículo, de no ser porque lo salvaron la clase y la casta de los jugadores que hoy sostienen al equipo madridista, como Karim Benzema y Luka Modric.

Esa grandeza que sigue manifestando Benzema es la que sostiene al Real Madrid y es la que olvidó Carlo Ancelotti, por más que en la conferencia de prensa después de clasificar a las semifinales de la Champions League quisiera justificar y tratara de explicar lo que había pasado en el terreno de juego. Porque en el primer tiempo lo regaló todo, echó al equipo atrás y no se veía que pensara en algún movimiento con el que pudiera generar una reacción.

El Chelsea aprovechó esta manera tan timorata de plantear el partido de parte de Ancelotti para regresar en la serie y ponerse muy cerca de la remontada en el Bernabéu, lo cual se estaba convirtiendo en uno de los grandes papelones en la historia de este equipo. A diferencia del técnico del Madrid, Thomas Tuchel lo intentó todo, movió sus piezas, modificó, armó un mejor plan, y no pudo. Al final, al Chelsea también le hizo falta uno de esos personajes que pudieran definir y resolver en el momento indicado, por lo que siempre se recordarán las fallas de elementos como Christian Pulisic (a quien le salió lo Concacaf cuando tuvo todo para inclinar la eliminatoria en favor de los londinenses) y Jorginho.

Y no pudo porque aparecieron los hombres importantes, los de verdadera casta madridista, que pese a su entrenador sacaron la eliminatoria gracias a su gran capacidad. Primero, con el servicio de tres dedos de Modric para el gol de Rodrygo, y después con el tanto de Benzema a servicio de Vinícius. Hay que mencionar también a Thibaut Courtois, quien con un par de atajadas mantuvo la eliminatoria abierta. Tres futbolistas para sostener un proyecto que ha sufrido, pero se mantiene como líder en la Liga española y en las semifinales de la Champions League.

También hay que decir que no solamente es el técnico el que puso en duda si todavía tiene lo que se necesita para seguir cosechando éxitos, lo mismo pasa con algunos futbolistas que han demostrado que no están más para jugar con el Real Madrid o que han demostrado que nunca debieron llegar a este gran club, que necesita una limpia y requiere volver a tener una gran plantilla para no depender solamente de la casta y calidad de algunos de sus futbolistas, y así evitar hacer el ridículo.