Lamar Jackson ‘presiona’ a Baltimore para firmar nuevo contrato

BALTIMORE.- El Quarterback de los Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, dijo este jueves que su equipo debe esforzarse en ofrecerle un nuevo contrato por la valía que representa en su posición.

“Sí, porque a pesar de que todavía quiero mi Super Bowl, creo que valgo la pena; sí señor”, comentó el quarterback en una conferencia de prensa en la que buscó esquivar las preguntas respecto a los avances que lleva su renovación.

Jackson se saltó los entrenamientos voluntarios de la temporada baja de los Ravens en mayo. Se presentó hasta esta semana cuando ya los jugadores estaban obligados a estar en las prácticas.

El que fuera designado como el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2019 no tiene representante por lo que las negociaciones para una mejora salarial las realizó en persona durante esta semana con el gerente general de los Ravens, Eric DeCosta.”Lo hicimos en varias conversaciones; eso es todo. Sólo quiero mantener en privado todo lo que hablamos”, compartió.

El nacido en Pompano Beach, Florida, fue reclutado por Baltimore en la primera ronda del Draft 2018. Explotó en su segunda campaña en la NFL en la que fue designado como el mejor elemento de la campaña. Ha sido seleccionado dos veces al Pro Bowl.

En la temporada anterior el pasador de 25 años sufrió con las lesiones, la más grave fue en el tobillo derecho, que hizo que se perdiera los últimos partidos y dejó a Ravens sin playoffs con marca de ocho ganados y nueve perdidos en el fondo del Norte de la AFC.

Para fortalecerse, en esta temporada baja, Jackson agregó casi cinco kilogramos de masa muscular, algo que dijo lo hace sentir más cómodo.

“Quería hacerlo para ver cómo me veo y ver cómo me siento; el resultado es que me siento muy bien”, explicó.

Siempre en busca de dar una respuesta corta, el mariscal de campo habló de su deseo de tener una carrera larga en el equipo del entrenador John Harbaugh.”Es algo que espero lograr; claro que lo quiero”, respondió tajante.