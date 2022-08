“Estoy agradecido que el proceso disciplinario haya culminado y valoro mucho el tremendo respaldo que he recibido durante mi corta etapa con los Browns. Me disculpo una vez más por cualquier tipo de dolor que esta situación me haya causado. Acepto la responsabilidad por mis decisiones”, dijo Watson en un comunicado difundido por el equipo. “Mi objetivo de ahora en adelante es trabajar para ser la mejor persona posible dentro y fuera del campo de juego y ayudar a mis compañeros en lo que sea posible durante mi ausencia del equipo”.

A una pregunta que le hicieron después sobre si consideraba justo el acuerdo, Watson replicó: “Me guardaré mi opinión”, dijo.

El acuerdo pone a meses de un tira y afloja entre los abogados de Watson, la NFL y la asociación de jugadores.

4 de diciembre será la fecha en que Watson pueda disputar su primer partido con los Browns.

