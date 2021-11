Nuevo escándalo en Raiders, cortan a Arnette por perturbador video

“Una decisión muy dolorosa”, dijo el gerente general de los Raiders, Mike Mayock, en una llamada de conferencia. “Pasamos tiempo significativo, esfuerzo, y recursos, intentando ayudarle en todos los aspectos de su vida.

“Ha habido una serie de malas decisiones a lo largo del último año, más o menos, pero no podemos soportar, no podemos soportar el video de Damon con un arma, amenazando con quitar una vida. El contenido fue inaceptable, contrario a nuestros valores y nuestro propietario Mark Davis ha sido muy claro y muy consistente que este no es el modo en que vamos a conducirnos en la comunidad. El punto final, los Raiders no van a tolerar esta clase de conducta”.

Mayock agregó que ha hablado con Arnette, su padre, y otros en su vida, y “desde mi perspectiva, es un joven muy talentoso con un buen corazón. Si limpia su vida, sé que puede ganarse la vida en la NFL. Pero no ahora, no con los Raiders”.

Una selección sorpresiva en el turno N° 19 procedente de Ohio State, Arnette jugó en apenas 13 partidos, con siete de inicio, desde el arranque de la campaña pasada, y registró un total de tres pases defendidos y 29 tacleadas, 23 de ellas en solitario.

Mayock admitió que hubo una “preocupación significativa” por el carácter de Arnette saliendo del colegial, pero los Raiders sintieron que podían ayudarlo dentro y fuera del campo, y conocían lo suficientemente bien a los coaches de Ohio State como para confiar en sus consejos y elegir a Arnette.

“En su momento, creímos que era un riesgo aceptable ... después de investigar a Arnette más que a nadie en los años que hemos estado aquí. Y obviamente, fallamos, y eso es 100 por ciento mi culpa”.

A Mayock se le preguntó la percepción de jugadores jóvenes en una ciudad de 24 horas como Las Vegas, y dijo que siempre existe la percepción de cómo un jugador se “acomoda” en una comunidad.

“¿Puede un chico del campo vivir en una gran ciudad, o viceversa? ... Sí tenemos que estar conscientes de Vegas. Pero lo mío es, en casi cualquier ciudad mediana a grande en el país, si quieres encontrar problemas, los vas a encontrar. Y nuestro trabajo es encontrar a chicos que puedan superar eso”.

Los Raiders liberaron la semana pasada al receptor abierto Henry Ruggs III después de que su choque le quitara la vida a Tina Tintor de 23 años de edad y a su perro, y tiene a Ruggs enfrentando un cargo por conducir bajo el influjo causando la muerte, y conducción sin precaución, con una sentencia posible de hasta 46 años en prisión.

Ruggs y Arnette fueron las dos primeras selecciones de los Raiders en el 2020.

También, tuvieron tres reclutas en la tercera ronda: el corredor Lynn Bowden Jr., quien fue traspasado antes de iniciada la campaña del 2020; el receptor abierto Bryan Edwards, quien es titular, pero que no atrapó pase en cuatro oportunidades el domingo durante la derrota de Las Vegas por 23-16 ante los Giants; y el linebacker Tanner Muse, quien pasó su campaña de novato en la lista de reservas lesionados y fue liberado antes del inicio de la actual temporada.

Los dos reclutas de cuarta ronda de ese año para los Raiders fueron el liniero ofensivo John Simpson, un titular como guardia izquierdo, y el esquinero Amik Robertson, desactivado sin lesión en contra de los Giants.

Además, este lunes, Mayock confirmó que los Raiders habían firmado a DeSean Jackson, como había indicado el receptor abierto el domingo.

“Firmó su contrato hace poco tiempo. Es un Raider. Es un chico del área de la bahía que también asistió a Cal. Nos dijo ... en nuestra llamada por Zoom del otro día, que lucía bien en negro y plata”, refirió Mayock.