Una foto parece captar la trayectoria de la bala utilizada contra Trump

Por John Ismay

Al documentar el mitin de campaña del sábado por la tarde en Pensilvania que se convirtió en un atentado contra la vida de un expresidente, Doug Mills, un veterano fotógrafo de The New York Times, pareció captar la imagen de una bala pasando junto a la cabeza del expresidente Donald Trump.

Esa es la valoración de Michael Harrigan, un agente especial jubilado del FBI que pasó 22 años en la oficina.

“Está claro que podría estar mostrando el desplazamiento de aire debido a un proyectil”, dijo Harrigan en una entrevista el sábado por la noche después de revisar las imágenes de alta resolución que Mills archivó desde el mitin. “El ángulo parece un poco bajo para haberle atravesado la oreja, pero no imposible si el pistolero disparó varias veces”.

Simple matemática balística demuestra que era posible capturar una bala como probablemente lo hizo Mills en una foto, dijo Harrigan.

Mills estaba utilizando una cámara digital Sony capaz de capturar imágenes de hasta 30 fotogramas por segundo. Tomó estas fotos con una velocidad de obturación de 1/8000 de segundo, extremadamente rápida para los estándares del sector.

El otro factor es la velocidad de la bala del arma de fuego. El sábado las autoridades policiales recuperaron en el lugar de los hechos un rifle semiautomático tipo AR-15 de un hombre blanco fallecido que creen que era el autor de los disparos.

Si el pistolero estaba disparando un rifle AR-15, las balas de calibre .223 o 5,56 milímetros que utilizan viajan a unos 975 metros por segundo cuando salen de la boca del arma”, dijo Harrigan. “Y con una velocidad de obturación de 1/8000 de segundo, esto permitiría que la bala recorriera aproximadamente cuatro décimas de pie mientras el obturador está abierto”.

“La mayoría de las cámaras que se utilizan para captar imágenes de balas en vuelo emplean cámaras especiales de altísima velocidad que normalmente no se utilizan para la fotografía normal, por lo que captar una bala en una trayectoria lateral como la que se ve en esa foto sería un disparo entre un millón y casi imposible de captar incluso si uno supiera que la bala se acerca”, dijo.

En la última asignación de Harrigan, dirigió la unidad de formación sobre armas de fuego de la oficina y actualmente trabaja como consultor en el sector de armas de fuego.

“Dadas las circunstancias, si eso no es mostrar la trayectoria de la bala en el aire, no sé qué otra cosa podría ser”, dijo.

