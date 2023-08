Paola Espinosa arremete contra Ana Guevara y la Conade: ‘la peor administración en la historia del deporte en México’

Paola Espinosa no tuvo reparos en criticar la administración de Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade. La medallista olímpica calificó el mandato de la excorredora como pésimo. Asimismo, indicó, está dispuesta a tomar ese puesto cuando el tiempo lo indique.

Durante el congreso “Deportium Puebla 2023”, la exclavadista aseguró que los atletas mexicanos están haciendo “lo posible” por salir adelante pese a las trabas que se han encontrado en el camino ante lo gestionado por Guevara.

“Sobre la administración actual lo he dicho muchas veces, es la peor que ha habido en la historia del deporte en México, pero estoy segura que cada uno de los atletas está haciendo todo lo posible por salir adelante y todos los que estamos afuera nos corresponde apoyarlos. Señalar lo que está bien y lo que no”, comentó Paola.

TE PUEDE INTERESAR: Toros le roba el color al Sarape; se acaba la actividad para Saltillo en la LMB

En ese tenor, Espinosa aseguró que no descarta llegar al frente de la Conade o de cualquier otra institución en pro del deporte en México, pues ese ha sido su objetivo desde que dejó de competir y con la mira puesta en beneficiar a los suyos, tanto colegas como excompañeros.

“Nunca he dicho que no; al contrario, me encantaría apoyar al deporte desde cualquier trinchera. Si es la Conade perfecto, sino también”, expresó la medallista olímpica.